Professora é agredida por mãe de aluna em creche de Santo André

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



12/04/2019 | 16:48



Uma professora da creche Francisca Zuk, localizada na Avenida Loreto, no Jardim Santo André, em Santo André, foi agredida por volta das 9h desta sexta-feira pela mãe de uma aluna.

De acordo com boletim de ocorrência, registrado no 6º DP (Vila Mazzei), Evelyn Beatriz Pereira, 26 anos, entrou aos berros na sala de aula onde a filha estuda dizendo que tiraria a menina de lá. A professora, Luciana dos Reis Martins, 43, entregou a ela então, a agenda escolar da aluna. Irritada, Erika começou a rasgar as folhas e arremessou o objeto em direção a professora, que foi atingida na perna.

Com a gritaria, outras docentes vieram até o local e conseguiram retirar Erika da sala. A polícia foi acionada e as duas encaminhadas para a delegacia, onde prestaram depoimento.

Luciana afirmou que foi a primeira vez que teve problemas com a agressora, mas que conhece seu histórico por já ter ameaçado outras docentes.

Erika, por sua vez, justificou que a filha teria sofrido maus tratos de outra professora que ela não sabe o nome.

Questionada, a prefeitura ainda não se posicionou sobre o ocorrido.