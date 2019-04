Ivete Sangalo apresenta novo EP no Espaço das Américas

Miriam Gimenes



15/04/2019 | 07:18



Ivete Sangalo acaba de lançar o seu projeto Live Experience na íntegra nas plataformas digitais. E, no dia 26, ela estará no Espaço das Américas (Rua Tagipuri, 795), em São Paulo, às 21h, para mostrar o seu novo EP, com a turnê Carnaval com Ivete – Live Experience.

Com quatro faixas inéditas, o trabalho foi lançado no fim de janeiro e pautará o set list da cantora nessa grande apresentação. No repertório, Teleguiado, Mainha Gosta Assim, Lambada (Corpo Molinho) e um medley de Oba, Se Joga/Lambada da Delícia/Cadê Meu Coco, na performance sonora que mescla percussão, naipe de metais, banda completa e a liga na festividade do axé raiz.

O Live Experience, que em breve vira DVD, foi gravado com a presença de 45 mil pessoas em show realizado no Allianz Parque, em São Paulo, em dezembro passado. Com quase quatro horas de duração, contou com diversas participações especiais, como Claudia Leitte, Léo Santana, Marília Mendonça, Ferrugem e Alejandro Sanz.

Os ingressos, já disponíveis, custam de R$ 60 a R$ 180 e podem ser comprados em www.ticket360.com.br.