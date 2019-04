3 hotéis com bangalôs sobre as águas em Bora Bora

Paulo Basso Jr.



12/04/2019 | 16:18

Bora Bora é, para muitos, a ilha mais mais bonita do mundo. Com uma lagoa de águas claras separada do Pacífico Sul por uma barreira de corais, o refúgio da Polinésia Francesa abriga alguns dos hotéis mais lindos do planeta.

Os mais luxuosos entre eles contam com os sonhados bangalôs sobre as águas, muito procurados por casais em lua de mel e um dos grandes motivos para visitar as ilhas do Taiti, como também são chamadas. É o caso do Pearl Beach Resort & Spa, do Four Seasons e do St. Regis. Confira imagens maravilhosas desses resorts:

Hotéis com bangalôs sobre as águas em Bora Bora