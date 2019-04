Festival de Quadrinhos começa hoje

Richard Molina/Especial para o Diário



13/04/2019 | 07:14



O Hotel Hakka Plaza (Rua São Joaquim, 460), em São Paulo, será sede, hoje e amanhã, a partir das 10h, de evento para os amantes dos quadrinhos. É que lá será realizada a décima edição do Festival Guia dos Quadrinhos, criado em 2009 como Mercado de Pulgas.

Entre as atrações especiais está um painel sobre os 80 anos do Batman, quiz nerd com prêmios e leilão de quadrinhos raros. Também serão realizadas, de hora em hora, oficinas gratuitas de desenho estilo mangá.

Amanhã, às 14h, haverá uma conversa sobre como formar novos leitores para os quadrinhos, com a presença de Jal (cartunista e organizador do Troféu HQ Mix), Júnior Conti (diretor da E E Castro Alves e incentivador dos quadrinhos) e Sonia Luyten (escritora e pesquisadora de quadrinhos e cultura pop japonesa). Além disso, nos dois dias o evento contará com a performance de cosplays.

Os ingressos serão vendidos na porta e custam R$ 69,90 (R$ 29,45 meia-entrada). A programação completa está em www.fgdq.com.br/programacao/.<TL>