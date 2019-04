Eliana posta foto com look soltinho e fãs especulam gravidez

12/04/2019 | 16:11



Aos 45 anos de idade, Eliana tem uma família linda ao lado do noivo, Adriano Ricco. Mãe de Arthur, de sete anos de idade (fruto de sua relação com o músico João Marcello Bôscoli) e Manuela, de um aninho, a apresentadora vive compartilhando momentos fofos com os filhos nas redes sociais. Mas parece que Eliana pode estar grávida novamente - ou, pelo menos, é isso que os fãs começaram a especular no Instagram da artista na última quinta-feira, dia 11.

No aplicativo de fotos, Eliana postou um clique com um look soltinho e a legenda Querendo um biscoito, o que significa que ela estava procurando por elogios. Ao invés disso, a apresentadora recebeu uma série de questionamentos e teorias de que ela estaria grávida pela terceira vez.

Sério gente, domingo passado achei a Eliana com muito carinha de grávida, comentou uma internauta.

Acho que você está gravidinha de novo. Carinha de grávida, roupinhas largas, apontou uma terceira.

Só eu acho que ela está grávida?, questionou mais uma.

E você, também está desconfiada?