Crivella: prefeitura do Rio notificou e tentou interditar prédios que desabaram

12/04/2019 | 15:27



O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, segue na comunidade da Muzema, na zona oeste, acompanhando os trabalhos de resgate nos escombros dos dois prédios que desabaram na manhã desta sexta-feira, 12. Ele não deu entrevista no local, mas divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre os trabalhos dos bombeiros e da defesa civil no local e explicando que os prédios eram irregulares e tinham sido interditados.

"A Prefeitura já havia notificado, tentou interditar, lançou multas, comunicou ao MP, mas, infelizmente, as obras continuaram", afirma o prefeito no vídeo. "Fica uma lição: quando a prefeitura notificar, interditar, multar, avisar, pelo amor de Deus, não continuem com as obras. Há risco de vida."