12/04/2019 | 15:23



O primeiro teaser do nono episódio da saga Star Wars, The Rise of Skywalker, que também teve seu nome revelado, foi divulgado nesta sexta-feira, 12.

"Toda geração tem uma lenda. A saga chega ao fim", anuncia o teaser, que também revela que a previsão de lançamento é para a época próxima ao Natal, em dezembro 2019.

O trecho escolhido foca na personagem Rey (Daisy Ridley), mas outros nomes conhecidos como Chewbacca, C3PO e até mesmo a princesa Lea, vivida por Carrie Fischer, morta em 2017, também aparecem em algumas cenas.