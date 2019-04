Mercado de carros automáticos triplicou em 10 anos, diz pesquisa

Foto; Divulgação Fiat Mobi Drive GSR - R$ 47.590

Foto: Divulgação Volkswagen Fox Connect - R$ 54.490

Foto: Divulgação Chevrolet Onix Advantage - R$ 54.990: se for considerado que Mobi, Fox e Up utilizam caixas automatizadas, o Onix é o automático mais barato do País com seu câmbio de seis marchas

Foto: Divulgação Volkswagen Up Move I-Motion - R$ 55.680

Foto: Divulgação Toyota Etios X 1.3 - R$ 55.090

Foto: Divulgação Volkswagen Gol - R$ 57.260

Foto: Divulgação Ford Ka SE 1.5 automático: - R$ 57.490

Foto: Divulgação Ford Ka SEL 1.5 automático: - R$ 56.490

Foto: Divulgação Nissan March 1.6 SV CVT - R$ 58.790

Foto: Divulgação Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus - R$ 59.990

Foto: Divulgação Toyota Etios sedã X 1.5 - R$ 59.990

Foto: Divulgação Chevrolet Prisma Advantage - R$ 60.790

Foto: Divulgação Ford Ka SEL 1.5 automático - R$ 61.190

Foto: Divulgação Volkswagen Voyage - R$ 62.900

Foto: Divulgação Fiat Argo 1.3 Drive GSR - R$ 63.590

Foto: Divulgação Volkswagen Polo 1.6 MSI Automático: R$ 64.850

Foto: Divulgação Hyundai HB20S 1.6 Comfort Plus - R$ 64.990