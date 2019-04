Angelina Jolie teria dito a Brad Pitt que quer reatar o casamento

12/04/2019 | 15:11



Mais um capítulo da separação (ou não) de Angelina Jolie e Brad Pitt. Segundo informações do site The Sun, a atriz estaria interessada em reatar o casamento com o astro - e este seria o motivo dela estar atrasando a finalização do processo de divórcio. Será mesmo?

Brad já teria negado a ideia de uma reconciliação romântica, mas não descartaria uma relação harmoniosa com a mãe de seus filhos.

- Angelina deixou claro para Brad que ela quer voltar a ter um relacionamento com ele. Ela gostaria de ter uma família novamente e não parece capaz de seguir em frente. É por isso que ela está tornando tão difícil para Brad cada detalhe de seu divórcio, revelou uma fonte.

Entretanto, a preocupação maior do ator seria justamente as seis crianças: Maddox, de 17 anos de idade, Pax, de 15 anos, Zahara, de 14 anos, Shiloh, de 12, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 10 anos de idade.

- Brad sempre manteve a boca fechada porque se importo com os filhos dele. Angelina está prolongando o processo e deixando isso horrível para ele, mas isso não vai fazer Brad pensar em voltar atrás. Ele só queria tudo resolvido - na realidade, isso poderia ter sido há mais de um ano - mas ela não vai deixá-lo ir.

Tenso, hein?