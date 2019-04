Delegado afirma que Paula será intimada imediatamente após sair do BBB 19

12/04/2019 | 15:11



Paula está perto de ganhar o prêmio do Big Brother Brasil 19, mas isso não acaba com todos os problemas da loira! A sister, finalista do reality show, será intimada a depor na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, Decradi, assim que deixar o programa, que termina nesta sexta-feira, dia 12.

De acordo com jornal Extra, o delegado Gilbert Stivanello afirmou que Paula é investigada por injúria por preconceito baseada em intolerância religiosa, após uma conversa com Diego e Hariany sobre Rodrigo. A participante do reality disse que tinha medo de Rodrigo por ele ter contato com esse negócio de Oxum. O delegado afirmou para o veículo:

- Tão logo sair da casa, ela será intimada a depor. A data para o depoimento deverá ser na próxima semana.

Rodrigo também deu uma entrevista para o jornal e disse que não aprovou o comportamento da colega, após ver os vídeos:

- Vi alguns vídeos que me chocaram e entristeceram. Mas provaram que eu estava no caminho certo. Por mais que eu tenha sido eliminado, há comportamentos que eu não gostaria de reproduzir na minha forma de jogar. Fico feliz por não ter seguido essa linha.