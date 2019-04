Ivete Sangalo, Pink e o grupo sul-coreano BTS surpreendem nesta sexta-feira com novos lançamentos; confira!

12/04/2019 | 14:11



Artistas para todos os gostos e estilos aproveitaram o clima de final de semana e, nesta sexta-feira, dia 12, resolverem presentear seus fãs com novos projetos! Depois de Anitta ter liberado o álbum visual Kisses, foi a vez de Ivete Sangalo fazer a alegria dos brasileiros e disponibilizar no Spotify o disco Live Experience, na mesma pegada visual, que é resultado do show que gravou em São Paulo no último mês de dezembro! Com 30 músicas, o projeto incluí novas e clássicas canções, como Abalou, e Cadê Dalilla!

Já dando um gostinho do que os brasileiros podem esperar de sua vinda ao Rock In Rio, a cantora Pink liberou o vídeo da letra de sua nova música, Can We Pretend, que em português significa Nós podemos fingir. A canção é uma parceria com o Cash Cash e, com uma batida eletrônica, fala sobre a sensação de nostalgia causada por um relacionamento.

O grupo de K-pop BTS, que se apresentará em São Paulo nos próximos dias 25 e 26 de maio, lançou o clipe do single Boy With Luv, que em português significa Garoto com amor, e o vídeo surpreendeu ao mostrar a cantora Halsey dançando, cantando e fazendo caras e bocas com os sete sul-coreanos!

E, aí! O que vocês acharam?