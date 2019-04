Jojo Todynho comenta amizade com Anitta e diz que não vive à sombra da funkeira: - Eu nunca precisei pedir nada para ela

12/04/2019 | 14:11



Jojo Todynho não tem papas na língua e sempre manda a real sobre o que pensa! A funkeira foi até os Stories e gravou uma série de vídeos rebatendo às críticas que recebe sobre sua amizade com Anitta:

- As pessoas falam assim: Jojo vive à sombra de Anitta. Gente, eu vejo minha amiga uma vez na vida e outra na morte. Ela mais viaja do que fica aqui. Vocês acham que quando ela vem para cá, a gente fica conversando sobre a vida de alguém? A gente quer curtir o momento, falar das novidades, das coisas boas. Eu nunca precisei pedir nada para ela.

A cantora afirmou que a amizade entre as duas é verdadeira:

- Não fico perturbando. 'Amiga, faz uns Stories comigo?' ou 'Faz uma foto comigo', ou 'Você pode divulgar minha música?'. Não peço nada, porque a minha amizade com ela não é baseada nisso. Mas as línguas, que não sabem da nossa intimidade, falam coisa que não sabem.

Jojo ainda revelou que Anitta não foi a primeira pessoa a divulgar seu trabalho, como muitas pessoas pensam:

- O David Brazil que me levou primeiro na rádio dele e deu uma nota no jornal. Só depois Anitta me convidou para o Vai Malandra. Temos que ser gratos.