Pai de Neymar diz que filho seguirá no PSG: 'Torcedores podem dormir tranquilos'

12/04/2019 | 13:40



Neymar Santos, pai e agente do atacante do Paris Saint-Germain, garantiu que o seu filho não tem a intenção de deixar o clube francês, com quem tem contrato até 2022. A saída do astro brasileiro da equipe parisiense voltou a ser cogitada nos últimos tempos por alguns veículos da imprensa europeia, mas ele deverá ter sua continuidade no clube confirmada para a temporada 2020/2021 do futebol do Velho Continente.

"O desejo do Neymar de estar no Paris Saint-Germain foi expresso há quase dois anos. Os torcedores podem dormir tranquilos: atualmente, Neymar não quer deixar o PSG, quer seguir no PSG, voltar aos gramados e ajudar o clube a conquistar títulos, como os do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões", afirmou o pai do jogador em entrevista ao canal de TV francês RMC Sport, que também exaltou o compromisso selado pelo atleta com o time francês.

"Temos um contrato e não estamos sequer na metade deste contrato", ressaltou sobre o seu filho, que protagonizou a contratação mais cara da história do futebol quando trocou o Barcelona pelo PSG, em agosto de 2017, quando a direção do clube parisiense aceitou pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 824 milhões, na cotação da época) para tirá-lo da equipe espanhola.

Neymar teve a sua ida ao Real Madrid especulada depois que Zinedine Zidane reassumiu o comando do time neste ano, mas o pai do atacante assegura que essa possibilidade não existe. "Estes rumores sobre sua saída existirão sempre. Não se pode ter um jogador como o Neymar sem que as pessoas e os clubes sonhem com ele", disse.

No último dia 3, pouco mais de dois meses após sofrer uma lesão no quinto metatarso do pé direito em uma partida do PSG, o atacante realizou o seu primeiro treino com bola em campo, no CT do clube, e a tendência é a de que ele deve voltar a atuar até o final deste mês. Pela previsão estipulada, ele jogaria as últimas rodadas do Campeonato Francês e a final da Copa da França contra o Rennes, no dia 27, em Paris.

Com isso, o jogador também vai ganhar ritmo antes de se juntar à seleção brasileira para lutar pelo título da Copa América, entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. A convocação final do técnico Tite para o torneio está marcada para o dia 17 de maio.

Enquanto Neymar se empenha para voltar o quanto antes aos jogos do PSG, o time jogará neste domingo, contra o Lille, às 16 horas (de Brasília), fora de casa, precisando de apenas um empate para conquistar o título do Campeonato Francês com sete partidas de antecedência. Com 61 pontos, o Lille é justamente o vice-líder da competição, mas com um jogo a mais do que o líder, que já está com 81 pontos em 30 confrontos realizados.