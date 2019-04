Novo Range Rover Evoque conquista cinco estrelas em teste de segurança europeu

Da Redação



12/04/2019 | 13:18

O novo Range Rover Evoque recebeu a nota máxima de cinco estrelas na classificação de segurança Euro NCAP. O veículo alcançou pontuação de 94% para a segurança dos ocupantes adultos – a maior de um carro Jaguar Land Rover até hoje. Já o nível de segurança para crianças foi de 87%.

O Evoque é construído com base na nova arquitetura transversal premium da Land Rover, uma das responsáveis pelo bom resultado no teste de segurança. Além disso, o carro conta com recursos avançados de assistência ao motorista, incluindo frenagem de emergência, assistente de faixa, auxiliar de estacionamento e câmera traseira.

A previsão é de que o novo Range Rover Evoque chegue ao Brasil no segundo semestre de 2019.

Carros mais seguros do Brasil

Na galeria, veja alguns dos carros mais seguros do Brasil: