Ex participante de A Fazenda, Léo Stronda passa por cirurgia de emergência

12/04/2019 | 12:11



O ex-participante de A Fazenda, Léo Stronda, está internado após passar por uma cirurgia de emergência. De acordo com o colunista Léo Dias, ele teria rompido o tendão do músculo do peitoral maior esquerdo, após intensificar seus treinos visando sua preparação para a sua nova campanha com uma empresa do mercado fitness

- Sofri a lesão no meio de um treino fazendo supino inclinado com carga bem alta. A cirurgia foi de urgência, porque como o tendão soltou do osso, quanto mais tempo esperasse mais atrofiava. Se não fizesse a cirurgia, o músculo iria criar uma enorme deformidade por conta da atrofia e perderia 80% da força de todo peitoral esquerdo. A cirurgia consistiu em costurar o músculo danificado, puxar o tendão até o osso do úmero novamente, furar e pregar duas alças de titânio para segurar o tendão novamente, explicou ele ao jornalista.

Léo, que namorou com Luane Dias no confinamento, ficará dois meses em repouso total com tipoia, e depois mais seis meses de fisioterapia seguidos de outros três meses de treinos superleves.