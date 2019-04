Thais Fersoza ganha festa surpresa para comemorar 35 anos de idade

12/04/2019 | 12:11



Thais Fersoza completa 35 anos de idade só no sábado, dia 13 de abril, mas já foi surpreendida com uma baita comemoração! Na noite da última quinta-feira, dia 11, a atriz e youtuber relatou em seu Instagram que ganhou uma festa surpresa da família e dos amigos. Nas publicações, ela aparece recebendo carinho do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda e Teodoro.

- Preciso dizer que eu estou chocada! Recebi uma festa surpresa gigante, enorme, com todos os meus amigos, inclusive vindos do Rio de Janeiro. Muito chocada. Gente, estou muito surpresa, mesmo, levei um susto. Dessa vez, eu não imaginava, comemorou a atriz.

Em seguida, Michel Teló completou:

- Esta eu tinha certeza que ela não esperava, mesmo!

Exibindo os detalhes da decoração do evento, Thais brincou:

