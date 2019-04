12/04/2019 | 12:11



É primavera nos Estados Unidos e Mick Jagger já está aproveitando a estação mais florida de todas! Após passar por uma cirurgia no coração, o vocalista dos Rolling Stones apareceu pela primeira vez na última quinta-feira, dia 11. Jagger já tinha agradecido o apoio e carinho dos fãs nas redes sociais, mas ainda não havia aparecido em público.

No Instagram, o músico postou uma foto em meio as flores e escreveu:

Passeio no parque.

De acordo com a Billboard, no início do mês, o cantor estava se recuperando e em ótimo estado de saúde depois de uma substituição de uma válvula do coração, em Nova York, nos Estados Unidos.