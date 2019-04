Sabrina Sato usa look totalmente Gucci de pouco mais de 36 mil reais

12/04/2019 | 12:11



Sabrina Sato participou de um evento de uma marca de maquiagem, na última quinta-feira, dia 11, e seu look totalmente Gucci chamou a atenção não apenas por ser nada básico, mas também pelo valor de seus componentes!

A jaqueta amarela que ela usou custa dois mil e 828 dólares que, convertendo para real, fica dez mil e 934 reais; a saia preta custa dois mil e 800 dólares, ou seja, dez mil e 826 reais; a blusa rosa vale dois mil e 400 dólares, o que corresponde a nove mil e 279 reais; a luva custa 190 dólares, que equivale a 734 reais e a bolsa vale mil e 200 dólares, valor correspondente a quatro mil e 639 reais! Somando tudo temos um look de nove mil e 418 dólares que equivale a 36 mil e 414 reais! É o poder!

A apresentadora anunciou que será o rosto de uma campanha com o tema Meu primeiro Dia das Mães! Nada mais apropriado, né? A apresentadora teve sua primeira filha, Zoe, no final do ano passado, e, desde então, tem compartilhado várias curiosidades sobre seu papel de mãe!

Em seu Instagram, Sabrina compartilhou seu novo trabalho com os seguidores e também falou sobre vaidade na maternidade:

Com a maternidade, eu aprendi que a gente pode se cuidar sim e que é tão bom se amar, que é tão bom se cuidar e mesmo assim ser uma mãe maravilhosa.

Na rede social, ela também disse sobre seu autocuidado e como pretende passar ele para Zoe:

É muito importante e eu aprendi isso com a minha mãe e eu quero passar isso para a Zoe. Eu quero que ela se ame como ela é.