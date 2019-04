Obstáculos à cidadania

Do Diário do Grande ABC



12/04/2019 | 11:58



Ir e vir é direito expresso na Constituição brasileira, mas que não chega a muitos moradores do Grande ABC. Principalmente aqueles que moram em regiões periféricas. Parece até que o fato de viver distante dos centros é impeditivo para desfrutar de serviços básicos e que deveriam ser fornecidos pelo poder público.

O desrespeito à cidadania se mostra por todos os lados. E parece crescer na mesma proporção em que se avança na direção contrária à região central das cidades. E isso torna-se regra em quase todos os municípios. Com raras exceções, as poucas melhorias chegam com muito custo e, invariavelmente, à base de mobilização popular.

A falta de verbas parece ser resposta pronta das autoridades quando questionadas sobre quaisquer dificuldades, nas mais diversas áreas. Entretanto, algumas vezes, mesmo que o dinheiro apareça, as soluções não dão as caras.

A equipe de reportagem deste Diário percorreu ruas, avenidas e vielas de vários bairros de Mauá e constatou a existência de quantidade descomunal de buracos. De diversos tamanhos, formatos e idades. Mas a característica comum a todos é atrapalhar a vida das pessoas. O pior de tudo é que, neste caso específico, a Prefeitura conseguiu, em 2013, verba da Caixa para minimizar tal problema.

Os R$ 592 mil destinados pelo governo federal certamente não seriam suficientes para tapar todas as crateras espalhadas pelo município, mas poderiam diminuir em parte o martírio de quem não consegue se locomover com dignidade pelas vias dos bairros onde mora.

Hoje, a quantidade de valas, fendas e erosões é tão elevada que provoca nos habitantes a sensação de que o valor vindo de Brasília teve outros destinos. E motivos não faltam para isso, vide as duas operações realizadas pela Polícia Federal e que resultaram em prisões do prefeito Atila Jacomussi, como bem foi lembrado por uma moradora.