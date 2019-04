Após condenação de Danilo Gentili, Fábio Porchat detona o apresentador: Agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça

12/04/2019 | 11:11



Danilo Gentili ofendeu a deputada federal Maria do Rosário e foi condenado à prisão. O apresentador parece não estar levando muito a sério, já que chegou a ironizar a situação. E alguns humoristas chegaram a defendê-lo, como por exemplo, Fábio Porchat. Porém, ao mesmo tempo, ele detonou o comentário ofensivo de Gentili e foi atacado de volta.

Tudo começou com a seguinte mensagem postada pelo ex-funcionário da Record no Twitter:

Muito perigoso um político que exige que você apague seus comentários. A não ser que eles sejam criminosos, eles podem ter o teor que for. Goste ou não do conteúdo do que o Danilo Gentili falou ou fez, ele tem o direito de fazer. Vivemos tempos sombrios.

Em seguida, ainda opinou:

Acho que o vídeo do Danilo Gentili (ofendendo Maria do Rosário) é de péssimo gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, sem graça, desnecessário, equivocado... Mas daí ele ser preso por mandar uma pessoa enfiar um papel no c*, acho bastante autoritário e arbitrário, perigoso inclusive.

É aí que entra Gentili, tentando se defender:

A censura que estava no envelope, achou o que dela? Ignorarem o autoritarismo do envelope e pesar apenas na minha atitude infantil, sem graça, equivocada achou o que disso? Eu deveria ter demonstrado respeito com o envelope? O exagero todo foi apenas minha atitude e a sentença?

Porchat, então, rebateu:

Acho que quando se parte pra ignorância corre-se o risco de perder a razão. Ou no mínimo, aliados. Ela está no direito dela, se sentiu ofendida. E foi. Apesar de achar as suas palavras à ela péssimas, acho que você tem o direito de dizê-las e ser condenado à prisão um exagero.

E não para por aí: após Maria do Rosário processar Gentili, chegou a vez de Marcelo Freixo, deputado federal do Rio de Janeiro, ganhar uma ação contra o apresentador. Segundo informações do colunista Ancelmo Góis, a 26ª Câmara Cível, do Rio, condenou o apresentador a indenizar em 20 mil reais Freixo. No Twitter, Gentili chamou Freixo de, entre outras, deputado de m****, farsante e ainda perguntou:

E os seus black blocs? Mataram mais alguém esses dias?