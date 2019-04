Do Diário do Grande ABC



A banda Peu & AôA se apresenta no To The Sea, em Santo André. O show faz parte da turnê ''''Luau'''' que, como o próprio nome sugere, traz toda a atmosfera de um Luau na praia para a cidade. E evento acontece no To The Sea (Rua Haddock Lobo, 351), a partir das 20h. As entradas custam R$ 15h.



Peu & AôA é formada pelo cantor e compositor baiano Peu Del Rey, junto com a banda paulista AôA. O repertório mescla músicas autorais do artista com releituras de clássicos de O Rappa, Charlie Brown Jr. Cidade Negra, entre outras bandas que marcaram época, além de alguns hits atuais.