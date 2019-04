Brasil é o segundo país que mais tweeta sobre Game of Thrones

Da Redação, com assessoria



12/04/2019 | 10:48

A série Game of Thrones chega em sua oitava e última temporada neste domingo (14) e promete movimentar o Twitter. Desde o início da saga, fãs conversaram na rede social e fizeram apostas sobre a disputa pelo Trono de Ferro. O Brasil foi o segundo país que mais tweetou sobre a série desde seu lançamento, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Completam o ranking Alemanha, Espanha e França.

Popularidade de Game of Thrones no Twitter

Desde a estreia da série, em abril de 2011, foram contabilizados aproximadamente 200 milhões de tweets no mundo. Dentre todas as temporadas exibidas até o momento, a sétima foi a que mais gerou conversas na plataforma. Foram mais de 23 milhões de interações globalmente.

Abaixo, confira curiosidades sobre a popularidade de Game of Thrones no Twitter:

Personagens mais comentados de GoT globalmente

1. Jon Snow

2. Daenerys Targaryen

3. Arya Stark

4. Tyrion Lannister

5. Cersei Lannister

Personagens mais comentados pelos brasileiros

1. Daenerys Targaryen

2. Sansa Stark

3. Cersei Lannister

4. Arya Stark

5. Tyrion Lannister

Episódios mais mencionados no mundo

1. The Dragon and the Wolf (27 de agosto de 2017) – Último episódio da sétima temporada

2. Dragonstone (16 de julho de 2017) – Décimo episódio da sétima temporada

3. Beyond the Wall (20 de agosto de 2017) – Penúltimo episódio da sétima temporada

4. The Winds of Winter ( 26 de junho de 2016) – Último episódio da sexta temporada

5. The Spoils of War (6 de agosto de 2017) – Terceiro episódio da sétima temporada

Episódios mais tweetados globalmente

1. 27 de agosto de 2017 – The Dragon and the Wolf

2. 24 de abril de 2016 – The Red Woman

3. 16 de julho de 2017 – Dragonstone

4. 26 de junho de 2016 – The Winds of Winter

5. 20 de agosto de 2017 – Beyond the Wall

