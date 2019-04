Determinação de Bolsonaro sobre recuo do diesel foi 'caso isolado', diz Mourão

12/04/2019 | 10:32



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou em entrevista à Rádio CBN que a determinação do presidente Jair Bolsonaro para a Petrobras recuar do reajuste no diesel foi um caso "isolado". Mourão disse crer em bom senso e que não se repetirá a política de preços adotada do governo Dilma Rousseff (PT).

Horas depois de anunciar o aumento do preço do diesel, a Petrobras na noite da quinta-feira, 11, voltou atrás e informou que manterá "por mais alguns dias" o preço praticado desde 26 de março, quando mudou sua política de reajustes.

No mês passado, diante do risco de nova greve dos caminhoneiros, a empresa anunciou que os preços do diesel nas refinarias, que correspondem a cerca de 54% do total pago pelo consumidor, passarão a ser reajustados "por períodos não inferiores a 15 dias".

Na quinta, exatos 15 dias úteis depois do anúncio, a Petrobras anunciou reajuste de 5,7%. O litro passaria de R$ 2,1432 para R$ 2,2662.