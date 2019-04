Hotel para passar a Páscoa: confira opção em Campos do Jordão

Redação



12/04/2019 | 10:18

O Hotel Botanique, localizado no Triângulo das Serras, próximo à Campos do Jordão, em São Paulo, fica em um local pouco habitado, em uma área privada de 1,2 milhões de m². O entorno da mata nativa secundária, com onças, jaguatiricas, lobos-guará e mais de 160 espécies de aves endêmica, atrai os fãs de natureza que estão atrás de um hotel para passar a Páscoa.

Cercado de verde, o local conta com 450 caixas de horta, ardins verticais e milhares de vasos, jerivás de altitude e as raras erezinas vermelhas. Lagos, madeira e as araucárias completam o cenário dos bosques fechados dos arredores.

O hotel na região de Campos do Jordão conta com suítes e vilas com vistas privilegiadas, que esbanjam charme, conforto e detalhes marcantes de design. Sob o comando do chef Gabriel Broide, a cozinha contemporânea segue a linha foraging, técnica que tira do entorno a essência de uma gastronomia moderna, baseada em pesquisas.

Outro destaque do empreendimento é o spa de 900 m². Com águas que vêm do circuito termal, o local oferece massagens com versões brasileiras e autênticas de tratamentos corporais, alguns advindos dos indígenas ou afro-brasileiros. Entre os destaques estão os tratamentos à base de argila com barro especial e aditivos oligo-minerais, scrubs com ervas da região.

Com uma sauna individual, o spa também oferece vista para a montanha e uma sauna a vapor em que é simulada uma chuva da mata atlântica. Além disto, é possível aproveitar a flutuação em sal com projeção de imagens e sons relaxantes, banhos de águas termais, de leite e de rosas.

Especialmente para a temporada, o hotel prepara uma degustação de vinhos com queijos brasileiros e música ao vivo.

Quanto custa

As diárias a partir de R$ 2.690 incluem café da manhã, minibar abastecido, bebidas não alcoólicas (com exceção de sucos naturais), serviço de lavanderia, uso da área úmida do spa, cinema com mais de 80 títulos disponíveis, biblioteca com mais de 400 títulos disponíveis, trilhas e bicicletas para passeio.

