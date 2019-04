Amber Heard detalha novas agressões de Johnny Depp: Monstro

12/04/2019 | 10:11



Amber Heard e Johnny Depp anunciaram a separação em 2016, com a atriz acusando o ex-marido de diversas agressões, com provas. Apesar de o divórcio já ter sido finalizado, até hoje surgem novos casos relacionados ao polêmico fim do casamento. Agora, segundo informações da People, Amber abriu um novo processo para falar sobre a violência doméstica que sofreu.

A atriz de Aquaman resolveu falar mais detalhes sobre o assunto após sofrer um processo do próprio Depp, alegando que essas acusações são falsas, e afirma que ele se transformou em um monstro quando estava, aparentemente, sob efeito de álcool e drogas, segundo aponta essas novas acusações.

Além disso, ela informa que Depp repetidamente batia nela, arrancava seus cabelos e a enforcava. Amber diz, no documento, o seguinte:

(Johnny Depp) se transformava em uma pessoa totalmente diferente, muitas vezes delirante e violenta. Nós chamamos aquela versão de Johnny de O Monstro.

A atriz ainda diz que, em um voo de Boston para Los Angeles, em maio de 2014, Depp jogou objetos nela por estar decepcionado com a esposa, após ela filmar cenas românticas com James Franco:

Ao invés de reagir ao comportamento dele eu simplesmente mudei de poltrona. Isso não o impediu. Ele provocativamente empurrou uma poltrona em mim enquanto eu caminhava, gritou comigo e me provocou gritando o nome James Franco.

No documento há ainda outro caso, de 2015, dessa vez no apartamento dos dois. Depp também teria sido agressivo com a esposa, até o momento em que ela ameaçou chamar a polícia, mas a resposta do ator foi empurrá-la e dar uma cabeçada nela.

Recentemente, além de Depp processar a ex por supostamente mentir sobre essas agressões e abusos, o ator afirmou que tinha provas de que essas acusações haviam sido forjadas, além de tentar também provar que não havia batido nela.