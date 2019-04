Neymar posta foto com namorada de filho de Leonardo e cantor rebate: - Se tivesse essa bola toda já era o melhor do mundo

12/04/2019 | 09:11



Neymar e Gabriel Medina parecem ter dado aquela cutucada em Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo! Isso porque o jogador de futebol usou o Instagram e o Stories para relembrar a viagem que fez à Bahia. Dentre os cliques, há um que o atleta aparece ao lado de Medina e de Isabella Arantes, a namorada de Zé Felipe.

No clique, os três aparecem sorridentes na praia. Neymar escreveu o seguinte na legenda:

Nem sei o que dizer sobre este TBT, disse, se referindo à sigla Throwback Thursday, em que as pessoas compartilham, às quintas-feiras, fotos antigas.

Isabella gostou bastante do clique, tanto que comentou:

Bailarino ele!!! Quem tem a amizade de vocês tem tudo. Saudade, amigo.

Já no Stories, Ney compartilhou outras imagens da viagem, em que a bailarina do Faustão também aparecia, junto com outros amigos.

Porém, parece que Zé Felipe não gostou nem um pouco de ver o ex de Bruna Marquezine relembrando cliques ao lado de sua namorada e fez um vídeo, no Stories, em que mandava o seguinte recado:

- Abri o Instagram aqui e sei lá quantas pessoas falando de trem de foto de Neymar... Quero falar para vocês que estou feliz e que p** no c* de Neymar. Se tivesse essa bola toda já era o melhor do mundo.

Após a repercussão, o cantor apagou o vídeo, mas as imagens continuam circulando na web.

E por causa desse recadinho, Neymar quis colocar ainda mais fogo na situação, já que publicou em seu Stories uma conversa de WhatsApp com Medina em que aparece, supostamente, rindo da situação de ciúmes:

Tô rindo muito, diz Medina, ao mandar uma foto sua dando risada.