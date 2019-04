Alan e Paula brindam à final com champanhe e revelam o que pretendem fazer com o prêmio caso vençam o BBB19

12/04/2019 | 09:11



Ufa, a grande final chegou! Nesta sexta-feira, dia 12, iremos descobrir quem será o vencedor do BBB19. Mas enquanto Tiago Leifert não revela a decisão do público, Alan e Paula passaram a noite na maior expectativa e se despedindo do confinamento mais vigiado do Brasil. Após uma reviravolta no jogo, com a eliminação de Hariany, os últimos dias dos finalistas reclusos foram de muita emoção e eles, claro, não esconderam a ansiedade para saber o que anda rolando aqui fora.

Poucos minutos após Carolina ser eliminada da atração, os finalistas ganharam uma garrafa de champanhe para celebrar. Eles brindaram muito e relembraram os primeiros dias de confinamento. Paula, sempre sarcástica, falou sobre a trajetória do jogo e entregou um fato curioso sobre a amizade com Alan: - A primeira pessoa que falou com você fui eu e a gente já começou lutando juntos. Deu errado, mas foi, disse. Além de brindarem à final, a dupla também brindou à Hariany e Carolina: Um brinde ao Big Brother, à gente, à Hari...., disse Paula. E depois Alan completou: À Carol que acabou de sair.

Os finalistas também tiveram a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o jogo. Alan, sempre mais calado, acabou entregando que percebeu que ao longo do programa todo mundo combinava voto: Você pode ver, sempre foi assim, um grupo votando aqui e outro lá. Sempre foi assim, essa troca de votos. Já Paula, alfinetou: -O seu grupo acordou para o jogo faltando duas semanas.

E os dois também tiveram um momento de maior reflexão sobre o que representaram dentro do jogo. Alan, considerado o apêndice do jogo, duvidou de si mesmo: Confinamento é ruim. Eu não sei se eu estou sendo eu, como eu sou aqui dentro. Eu não sei se eu estou sendo eu, como eu sou aqui dentro. Enquanto Paula declarou que se acha uma pessoa melhor fora do confinamento: -A gente é melhor lá fora. Às vezes eu acho que eu sou muito mais ácida. Eu sou muito melhor lá fora. Mas sabemos que Paula também é ácida dentro da casa, né? Tanto é que ela não perdeu a chance de cutucar Alan e brincar sobre o vencedor da edição: Aqui tem um milionário e um José Rico, disse aos risos.

Os dois também aproveitaram para dar um último mergulho na piscina! E ainda entregaram o que pretendem fazer com o prêmio. Alan já declarou que vai ajudar algumas instituições que cuidam de animais, comprar um terreno na praia e viver uma vida tranquila: Metade do valor eu sei que vai ser doado para instituições de animais, principalmente. A outra metade eu vou aproveitar com a minha mãe, com a minha irmã. Vou comprar um terreno na praia, provavelmente. Aproveitar e, quem sabe, montar uma pousada. É mais ou menos assim. O que eu quero é uma vida tranquila para o resto da minha vida.

Já Paula quer tirar a família das dívidas: A minha família está numa crise financeira muito pesada e eu tô aqui no Big Brother por causa da minha família. Então eu só quero pagar tudo o que minha família precisa que pague para poder viver bem e feliz. Só isso