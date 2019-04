Duas pessoas morrem em desabamento de prédios na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Do dgabc.com.br



12/04/2019 | 09:01



Atualizada às 09h10

Pelo menos duas pessoas morrem no desabamento de dois prédios na Muzema, comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com os bombeiros, outras três ficaram feridas. Dezessete vítimas estão desaparecidas.

Segundo as primeiras informações, os imóveis teriam entre três e quatro andares. Dezenas de pessoas e bombeiros vasculham os escombros na tentativa de localizar sobreviventes. Mais cedo, um homem foi resgatado com vida.

O desabamento aconteceu por volta das 7h e não chovia no momento. Contudo, a área foi bastante afetada pelos temporais de segunda e terça-feira.

A área de isolamento foi ampliada, pois há risco de outras edificações irem abaixo.

A Prefeitura informou que construções, inauguradas há seis meses, são irregulares. A comunidade é controlada por milicianos.