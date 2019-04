Sérgio Vinícius



12/04/2019 | 09:48

Ontem (11), o cofundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi preso na embaixada do Equador em Londres, na Inglaterra. Horas depois, o Wikileaks liberou na web uma série de documentos secretos de governos de várias partes do mundo. Nos novos arquivos, há informações e dados até então inéditos do projeto — que ficou famoso em 2010, após vazar informações confidenciais do exército e da inteligência dos Estados Unidos.

Entre os novos arquivos vazados, destacam-se os relacionados ao desaparecimento da menina Madeleine Mccann, a acidentes nucleares em diversos países ao redor do mundo, e o enigmático projeto FEMA. No Brasil, há dados sobre Roseana Sarney e Tasso Jereissati.

Para ter acesso aos arquivos vazados pelo WikiLeaks basta acessar essa página aqui. Caso queira ver algum arquivo, basta clicar sobre ele.

