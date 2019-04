Obituário - 12 de abril de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/04/2019 | 08:26



SANTO ANDRÉ, quarta-feira, dia 10 de abril



Abisag França e Silva, 103. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.



Alzira Esperandio Bento, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Benedita Cagnotto Giroldo, 86. Natural de Bragança Paulista. Residia no Jardim Stetel, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Canal, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisca Brito Lira, 74. Natural de Paraibano (MA). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eloina Alfonso Garcia, 73. Natural de Poloni (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.



Erli Paulo Abranches, 69. Natural de Itueta (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.



Luiz Carlos Assini, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Teresa da Silva Pereira, 63. Natural de Tupã (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eduardo Roseguine, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SANTO ANDRÉ, quinta-feira, dia 11 de abril



Vitória Polato Baccheschi, 88. Natural de Descalvado (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Tiburtino Rodrigues dos Santos, 73. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



SÃO BERNARDO



Nelson Rosa, 82. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Caetano Correia, 74. Natural de Santana do Manhuaçu (MG). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.



João Walter Plinta, 71. Natural de Itararé (SP). Residia no Jardim Wallace Simonsen, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



SÃO CAETANO



Walerian Dokkoudki, 89. Natural da Polônia. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Gladis Rosa Gomez, 86. Natural de Veranópolis (RS). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Benedita Irene Brisan Mojano, 77. Natural de Ibitinga (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 10. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



DIADEMA



Jacira Bernadete da Conceição, 57. Natural de Várzea (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria do Carmo Silva, 53. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal.



MAUÁ



Elisete Ferreira da Silva, 76. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Renato Felipe, 64. Natural de Piracaia (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Edilson Urbano, 51. Natural do bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Di 10. Cemitério Santa Lídia.



Joscelino Costa da Silva, 50. Natural de Rio do Pires (BA). Residia na Vila Nova, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Fabiano Vasques Barbieri, 40. Natural de Itajubá (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Paroquial de Itajubá (MG).



Rodolfo Matias, 27. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Vendedor. Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES



Nilza de Barros dos Santos, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.