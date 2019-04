12/04/2019 | 08:00



Dois prédios de pequeno porte desabaram nesta sexta-feira, 12, na comunidade da Muzema, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao menos uma pessoa foi resgatada com vida dos escombros pelos próprios moradores. Não se sabe, ainda, quantos andares tinham as edificações.

Imagens do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, mostraram bombeiros examinando os escombros na tentativa de encontrar vítimas. Ainda não se sabe se havia pessoas nos edifícios, mas vizinhos afirmam que há pessoas sob os escombros. A prefeitura do Rio informou ao telejornal da Globo que as construções que desabaram eram ilegais.