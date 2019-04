Exportações da China dão salto anual de 14,2% em março e superam expectativas

12/04/2019 | 04:22



As exportações da China mostraram forte recuperação em março. Conforme dados divulgados pela Administração Geral de Alfândega do país, os embarques em dólares mostraram alta de 14,2% frente ao observado um ano antes, revertendo o tombo de 20,7% em fevereiro, quando os dados foram afetados por distorções do feriado do Ano Novo Lunar.

O desempenho das exportações ficou acima do previsto por economistas consultados pelo Wall Street Journal, cujas projeções apontavam para aumento de 8,7%.

As importações chinesas, por sua vez, caíram 7,6% ante março de 2018, depois de terem recuado 5,2% em fevereiro. Economistas esperavam declínio menos acentuado, de 1,2% no mês.

Com isso, o superávit comercial da China atingiu US$ 32,64 bilhões em março, bem acima do saldo positivo de fevereiro (US$ 4,12 bilhões) e também do previsto pelo mercado (US$ 6 bilhões). Fonte: Dow Jones Newswires.