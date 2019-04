12/04/2019 | 04:20



As vendas do setor automotivo da China recuaram 5,3% em março ante igual mês do ano passado, para 2,52 milhões de unidades, registrando queda pelo nono mês consecutivo, segundo dados publicados hoje pela associação chinesa de montadoras.

No primeiro trimestre, as vendas sofreram redução anual de 11,3%, a 6,37 milhões de unidades. Entre janeiro e março, as vendas de carros diminuíram 13,7%, mas as de veículos comerciais aumentaram 2,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.