Rejeitadas, contas de Grana, Pinheiro e Lauro vão a votação

Junior Carvalho

Daniel Tossato



12/04/2019 | 07:29



Com pareceres negativos do TCE (Tribunal de Contas do Estado), as contas dos ex-prefeitos de Santo André, Carlos Grana (PT), de 2016; de São Caetano, Paulo Pinheiro (ex-MDB, atual DEM), de 2014; e do chefe do Paço de Diadema, Lauro Michels (PV), referente ao exercício de 2015, tramitam nos respectivos legislativos e estão prestes a ser votadas.

No caso de Grana, os balancetes estavam na ordem do dia na sessão de ontem, mas a votação foi adiada por oito plenárias, para o início de maio, com o argumento de que seria necessário garantir o direito à ampla defesa do ex-prefeito. Embora incluída na pauta, a Câmara sequer emitiu parecer. “A comissão de finanças vai convidar Grana para prestar esclarecimentos e, depois, irá elaborar o parecer que será levado em consideração para votação”, pontuou o líder do governo, Fábio Lopes (PPS).

Os balancetes do último ano de Grana à frente da Prefeitura andreense foram considerados irregulares pelo TCE por investimento insuficiente em educação. Naquele exercício, Grana destinou 21,49% ao setor, índice abaixo do teto constitucional de 25%. As contas também ficaram comprometidas porque a Corte apontou deficit financeiro.

A condenação aos gastos de Pinheiro, por sua vez, ocorreu por conta de diversas irregularidades apontadas pelo TCE, como falta de metas de governo e ausência de transparência da gestão. Também pesou na rejeição o fato de, naquele ano, a administração gastar 63% da receita com folha de pagamento, bem acima do limite de 54% estipulado pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Presidente da comissão de finanças do Legislativo são-caetanense, o vereador Eduardo Vidoski (PSDB) admitiu que o grupo manteve a rejeição emitida pelo TCE. O tucano afirmou que o documento será encaminhado na terça-feira à mesa diretora, que marcará a sessão para julgar as contas do ex-prefeito. Recentemente, após longo impasse jurídico, a casa derrubou parecer do TCE e aprovou as contas do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), referentes ao exercício de 2012. Esse mesmo parecer havia sido mantido em 2015, porém, o tucano apelou à Justiça comum alegando cerceamento ao direito de defesa e o processo começou do zero.



CALOTE

Já Lauro teve os balancetes de 2015 rejeitados porque deixou de repassar a cota patronal das contribuições previdenciárias ao Ipred (Instituto de Previdência de Diadema) mesmo registrando superavit naquele exercício. O calote do município junto à autarquia chegou em R$ 13,43 milhões, mas o valor foi parcelado posteriormente. “Ainda vamos ler o parecer para depois ter o nosso entendimento. A Câmara é independente, mas vamos trabalhar para aprovar as contas, porque de repente tem algum equívoco no parecer deles (TCE)”, destacou o líder do governo Lauro no Legislativo, Companheiro Sérgio (PPS). Ainda não há previsão para que as contas de Lauro sejam apreciadas em plenário.

Prefeitos correm risco de enfrentar resistência nas casas

Mesmo diante de cenário em que os legislativos de Santo André e Diadema mantêm histórico de derrubar pareceres negativos, os prefeitos Carlos Grana (PT) e Lauro Michels (PV) correm risco de encontrar dificuldades junto aos vereadores

Os parlamentares evitam falar em pressão. Em solo andreense, o líder do governo na Câmara, Fábio Lopes (PPS), alegou que dará ao petista total direito de ampla defesa. A comissão de Finanças irá convidar o ex-prefeito para prestar os esclarecimentos cabíveis. “Vamos evitar eventuais alegações de ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa”, pontuou Lopes.

Grana chegou a alegar, no mês passado, que outros prefeitos tiveram o mesmo problema no balancete e que as votações em plenário contrariaram parecer do tribunal. Segundo o vereador Alemão Duarte (PT), o correligionário tem grandes chances de reverter o apontamento negativo. “Acredito que há clima para aprovação do balancete”, disse Duarte.

O ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), de São Caetano, minimizou a situação e mencionou que aguardará o resultado da apreciação da casa. O democrata frisou não estar preocupado com a decisão. Em fevereiro, o ex-prefeito são-caetanense pediu bom-senso aos parlamentares. Presidente da comissão de finanças da Câmara, o vereador Eduardo Vidoski (PSDB) reconheceu que o conselho manteve o parecer de rejeição do balancete.

Embora Diadema registre recorrentes quedas de pareceres, Lauro Michels está com a governabilidade arranhada, uma vez que diversos vereadores que se dizem da base se aliam a opositores para dificultar votação a projetos de interesse do governo.

A rejeição às contas de 2015 de Lauro quebrou a série de dois anos consecutivos de aprovações de gastos dos prefeitos de Diadema. De 2000 para cá, apenas os exercícios de 2011, na gestão Mário Reali (PT), 2013 e 2014, no primeiro governo de Lauro, foram aprovados.