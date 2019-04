Do Dgabc.com.br



12/04/2019 | 00:16



Um casal morreu na noite desta quinta-feira, 11, em decorrência de acidente de moto em São Bernardo. O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas ao local da ocorrência, no número 100 da Avenida Caminho do Mar, no bairro Rudge Ramos. O trecho é continuação de uma saída da Via Anchieta no sentido São Paulo logo após o Colégio Piaget.

As vítimas foram atendidas por ambulância do município e, por enquanto, as identidades não foram divulgadas.