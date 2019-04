Desespero à frente do pedágio

Nilton Valentim



12/04/2019 | 08:54



Quando entra em uma estrada o motorista já sabe que terá de passar pelas cabines de pedágio e que terá de pagar a taxa correspondente para prosseguir viagem. Entretanto, seja por descuido, esquecimento ou qualquer outro motivo, pode acontecer de não dispor de dinheiro nem ter instalado no veículo o TAG para pagamento eletrônico. A situação, que a princípio parece vexatória, não é o fim do mudo, pois pode ser resolvida.

As concessionárias oferecem ao condutor a opção de assinar um documento chamado RD (Reconhecimento de Dívida), pelo qual ele se compromete a, dentro de um período preestabelecido (geralmente cinco dias corridos), quitar o débito. Se não o fizer, estará infringindo o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. O não pagamento de pedágio constitui infração grave com multa de R$ 195,23 e mais cinco pontos no prontuário.

Quem já passou por isso sabe o quanto é constrangedor. Ao informar o operador de que não tem dinheiro, ele recebe a ordem para encostar o veículo na frente da cabine. Ali aguarda a vinda de outro funcionário, que anota as características do veículo e dados do condutor, que sai dali com uma cópia da RD e o compromisso de voltar à praça de pedágio para quitar o valor.

O não pagamento por falta de dinheiro ou por ‘furar’ a cancela é classificado como evasão de pedágio. Em 2018, nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, que são administrados pela SPMar, foram registradas 61,3 mil.

Em todo o Estado, segundo dados da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), ocorreram 1,6 milhão de casos.

A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, não informou os procedimentos que adota em caso de falta de dinheiro para pagamento nem o número de ocorrências.

A SPMar, que, além de dinheiro e TAGs eletrônicos, ainda aceita cheque ou cupons, diz que problema será amenizado quando ocorrer a implantação de postos de serviços ao longo da pista. Uma vez que os motoristas vão contar com serviço de bancos 24 horas.