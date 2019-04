México: Câmara aprova projeto de reforma trabalhista por 417 votos a 1

11/04/2019 | 19:53



A Câmara dos Deputados do México aprovou um projeto de reforma trabalhista nesta quinta-feira que capacita os sindicatos a barganhar mais efetivamente em nome dos trabalhadores e acaba com um dos últimos obstáculos do país à ratificação do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), que pretende substituir o antigo Nafta. Por 417 votos favoráveis, 27 abstenções apenas um voto contrário, os legisladores aprovaram uma mudança constitucional de 2017 que dá aos trabalhadores o direito de eleger líderes sindicais em eleições diretas com votos secretos, entre outras mudanças.

Todos os congressistas que pertencem ao partido Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, e os principais partidos de oposição do país votaram a favor da proposta. O projeto, agora, será encaminhado ao Senado, que planeja aprová-lo até o fim de abril, disse o líder do governo no Senado mexicano, Ricardo Monreal. O partido Morena e seus aliados têm maioria absoluta nas duas Casas do Congresso, o que garante a aprovação.

A reforma pretende atender às exigências de mão de obra estabelecidas no USMCA. A nova lei visa acabar com a prática conhecida como "sindicatos de proteção", em que os líderes trabalhistas próximos ao governo ratificam contratos sem o consentimento dos trabalhadores. Fonte: Dow Jones Newswires.