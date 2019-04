Fernanda Paes Leme comemora 20 anos de série Sandy & Junior: Eu acho que pirei

11/04/2019 | 19:11



O dia 11 de abril de 2019 não marca apenas o aniversário de 35 anos de idade de Junior Lima, mas também os 20 anos do seriado Sandy & Junior, que ele estrelou ao lado da irmã. Quem não deixou nenhuma das duas datas passar em branco foi Fernanda Paes Leme, que interpretou Patty na novelinha juvenil.

Ela publicou uma foto do elenco em seu Instagram e comemorou os 20 anos:

Eu acho que pirei... Dá pra acreditar que hoje comemoramos 20 anos do seriado Sandy & Junior? Foram quatro anos vividos tão intensamente e que serviram de base para todo meu futuro. Convivi com essa galera mais do que com minha família e amigos da escola e da vida... Nos acolhemos. Aprendi desde cedo a ter esse tipo de responsabilidade, mesmo sem entender direito o que tudo aquilo significava. Mas era um sonho tão lindo, tão diferente, que mesmo as divergências, crises de adolescência, são as melhores possíveis, porque tudo era feito com muito afeto. Família mesmo. Virei adulta no programa, aprendemos juntos a ser gente grande. Durante esses quatro anos Patty me ensinou muito sobre quem eu queria ser, sobre a pessoa que eu estava me tornando. Sobre me respeitar e respeitar os outros, evoluir, crescer.

Ela ainda finalizou, parabenizando a equipe e, principalmente, o diretor Paulo Silvestrini, que acabou de receber um prêmio Emmy por Malhação - Viva A Diferença.

Meus parabéns e obrigada a todos nós, todos nós mesmo, elenco, produção, direção, equipe toda e o público, que fizeram parte disso. Parabéns especial ao Paulo Silvestrini, diretor do programa, que acabou de ganhar um Emmy por seu trabalho incrível em mais uma produção voltada ao público jovem. Éramos felizes e sabíamos!