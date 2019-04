Luana Piovani rebate críticas de mulher de Thiago Silva: Me apresente alguém relevante

11/04/2019 | 19:11



Os Stories de Luana Piovani estão dando o que falar até agora! A apresentadora gravou um vídeo falando sobre as dificuldades que teve ao viajar para Paris, na França, com os três filhos pequenos. Mas algumas pessoas acharam que a loira foi infeliz em sua fala, como por exemplo, Isabelle Silva, mulher do jogador de futebol Thiago Silva, que foi até a rede social publicar um vídeo criticando Luana:

- Gente, estou passando aqui só pra fazer um comentário com vocês. Ontem eu estava olhando pela internet, aí eu vi um vídeo de ex-atriz que falou que é insuportável viajar com criança. Oi? Não sei nem o que falar. Insuportável? Eu adoro viajar com meus filhos. Sempre viajei. Hoje eles estão com oito anos e dez anos, mas eu viajo sozinha desde sempre. E nunca foi insuportável. Foi trabalhoso, cansativo, mas insuportável jamais.

Os seguidores, que nunca deixam passar batido, foram até o perfil de Piovani questioná-la sobre a declaração de Belle. Com poucas palavras, a atriz respondeu:

Vocês dão atenção a um povo pão com ovo demais. Aff. Apresente alguém relevante, vai.