Arsenal faz 2 a 0 no Napoli e dá grande passo para ir às semis da Liga Europa

11/04/2019 | 18:27



Com dois gols em 25 minutos de jogo, o Arsenal derrotou o Napoli por 2 a 0 nesta quinta-feira, em casa, no Emirates Stadium, e abriu uma vantagem significativa para avançar às semifinais da Liga Europa. Ramsey e um gol contra de Koulibaly definiram o duelo a favor da equipe londrina.

Com a vitória conquistada em casa, no confronto da volta na próxima quinta-feira, na Itália, o Arsenal poderá até perder por um gol de diferença. O Napoli precisará vencer por vantagem de três gols, ou, então, por 2 a 0 para decidir a vaga à semifinal nos pênaltis.

Como costuma fazer contra seus adversários em seu domínio, o time inglês se impôs com muita intensidade e toques de bola rápidos na reta inicial da partida e definiu o triunfo nos 25 primeiros minutos.

Já acertado com a Juventus para a próxima temporada, Ramsey abriu o marcador aos 14 minutos depois de linda jogada do time inglês que envolveu a marcação do Napoli com rápida trama construída com participação de Özil, Lacazette e Maitland-Niles e terminou com a finalização precisa de dentro da área.

Aos 25, Torreira roubou a bola de Fabián Ruiz, cortou o marcador e finalizou de esquerda. A bola desviou em Koulibaly e matou o goleiro Meret. Para o lamento do volante uruguaio, o juiz assinalou o gol contra do defensor senegalês do Napoli.

A vitória poderia ter sido ainda mais tranquila, pois os ingleses perderam muitos gols no segundo tempo. O goleiro Meret salvou o Napoli em algumas ocasiões - a principal delas foi na finalização do polonês Zielinski e Aubameyang e Ramsey também tiveram oportunidades para ampliar, mas erraram o alvo.

VALENCIA PERTO DA VAGA - No duelo em que sairá o oponente de Arsenal ou Napoli na fase seguinte, o Valencia derrotou o Villarreal por 3 a 1 no duelo espanhol disputado no estádio El Madrigal e se aproximou da próxima da classificação às semifinais.

Os visitantes abriram o placar aos seis minutos de jogo com o português Gonçalo Guedes, em rebote de pênalti desperdiçado por Daniel Parejo. O meia Santi Cazorla converteu cobrança de pênalti e empatou a partida ainda no primeiro tempo, mas no final do jogo, o Valencia cresceu e balançou as redes duas vezes nos acréscimos. O dinamarquês Daniel Wass fez o segundo aos 46 e Guedes apareceu de novo para selar a vitória aos 48.

Com o resultado, o Valencia tem a vantagem de poder ser derrotado por um gol de diferença ou até dois desde que não leve quatro gols no duelo de volta, em sua casa, o estádio Mestalla. O Villarreal buscará um milagre para seguir vivo no torneio.