GP 1000: veja curiosidades e relembre alguns carros históricos da F1

Foto: jimculp@live.com / ProRallyPix via VisualHunt.com / CC BY-NC-ND Carros Históricos F1: Lotus 49: em 1967, Colin Chapman apresentou ao mundo o inovador Lotus 49; ele trouxe novos conceitos para a F1, sendo o primeiro carro a exibir uma marca de patrocínio; também ajudou a popularizar os aerofólios na categoria, além de mudar a posição dos radiadores da frente para as laterais, conceito usado até hoje

Foto: Plbmak via Visual Hunt / CC BY-NC-ND Lotus 72: outra obra prima de Colin Chapman, o Lotus 72 inovou a aerodinâmica da F1; foi o carro que deu ao brasileiro Emerson Fittipaldi seu primeiro título na categoria, em 1972

Foto: Sum_of_Marc via Visual Hunt / CC BY-NC-ND McLaren M23: lançado durante a temporada de 1973, o bólido foi responsável pelo primeiro título de pilotos da equipe um ano depois, nas mãos de Emerson Fittipaldi, que se sagrou bicampeão do mundo; em 1976, deu a James Hunt seu único título de pilotos; foi aposentado em 1977

Foto: Islander1658 on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA Tyrrell P34: é até hoje o único carro com seis rodas a competir oficialmente na F1. Correu em 1976 e 1977, vencendo o GP da Suécia de 1976, com Jody Scheckter

Foto: bobaliciouslondon via Visualhunt.com / CC BY Lotus 79: Colin Chapman realmente era um visionário e, em 1978, apresentou o inovador Lotus 79, que tinha seu assoalho em formato de asa invertida, sendo o primeiro carro da categoria com o recurso; o resultado foi o título de pilotos, com o norte-americano Mario Andretti, e o de construtores para a escuderia

Foto: bibendum84 via Visual Hunt / CC BY-SA Renault RS10: em 1979, a Renault entrou pela primeira vez na F1; embora nunca tenha sido campeã do mundo, a máquina foi a responsável por inaugurar a primeira era turbo da categoria, que durou até 1988

Foto: BYSER via VisualHunt / CC BY Lotus 99t: último carro guiado por Ayrton Senna na Lotus, o 99t foi o primeiro a utilizar a suspensão ativa; apesar de a inovação não ter feito muito sucesso, ajudou o piloto brasileiro a conquistar suas últimas vitórias pela equipe

Foto: atomicjam via Visualhunt / CC BY-NC McLaren MP4-4: em 1988, a McLaren contratou Ayrton Senna para ser seu piloto, ao lado do bicampeão do mundo Allain Prost, formando uma das maiores rivalidades da história da categoria; arrasador, o MP4-4 sobrou naquela temporada, vencendo 15 das 16 corridas que disputou, fechando com chave de ouro a era turbo e dando ao brasileiro seu primeiro título

Foto: Dan Mumford via Visual Hunt / CC BY-NC-ND Williams FW14b: o inglês Nigel Mansell, em 1992, pôde, enfim, comemorar seu título mundial de pilotos; o FW14b venceu 10 das 16 corridas daquele ano, e trouxe inovações como suspensão ativa, cujo conceito foi ampliado depois do Lotus 99t, transmissão semiautomática e controle de tração

Foto: alessio mazzocco via Visualhunt / CC BY-NC Ferrari F2002: símbolo do domínio que a Ferrari teve no começo dos anos 2000, o F2002 reinou absoluto na temporada daquele ano, vencendo 15 das 17 corridas disputadas e deu ao alemão Michael Schumacher seu quinto título

Foto: emperornie via Visual hunt / CC BY-SA Ferrari F2004: mais um carro dominante da Ferrari, o F2004 ajudou Schumacher a conquistar seu sétimo e último título, o quinto consecutivo; com o bólido, o alemão venceu 13 das 18 provas daquela temporada

Foto: Rodefeld on VisualHunt.com / CC BY-SA Brawn GP 001: correu por apenas um ano, mas entrou para a história por ter feito sua equipe ser a única campeã no ano de estreia. Deu a Jenson Button o título de pilotos em 2009, além de faturar o de construtores também. Venceu 8 das 17 etapas - 6 com Button e 2 com Rubens Barrichello

Foto: nic_r via Visual hunt / CC BY-SA Red Bull RB7: Sebastian Vettel conquistou seu segundo título a bordo de uma máquina demolidora, em 2011; o RB7 venceu 12 das 19 corridas (sendo 11 com Vettel), além de conseguir 18 das 19 poles possíveis

Foto: Divulgação Red Bull RB9: deu a Vettel seu tetracampeonato consecutivo, vencendo 13 das 19 etapas de 2013

Foto: nhayashida via VisualHunt.com / CC BY Mercedes-Benz F1 W05 Hybrid: primeiro carro campeão da nova era turbo da categoria, o bólido que deu o segundo título mundial para Lewis Hamilton conquistou 16 das 19 corridas de 2014, sendo pole em 18 das 19 etapas

Foto: nhayashida via VisualHunt.com / CC BY Mercedes-Benz F1 W06 Hybrid: carro vencedor de 2015, deu o terceiro título de pilotos ao inglês Lewis Hamilton, o W06 foi tão dominante que conseguiu 16 vitórias em 19 etapas e 18 poles

Foto: Divulgação Mercedes-Benz F1 W07: deu o título de 2016 a Nico Rosberg, vencendo 19 das 21 etapas daquele ano

Foto: Divulgação Mercedes-Benz F1 W08: carro do tetracampeonato de Lewis Hamilton, venceu 12 das 20 corridas de 2017

Foto: Divulgação Mercedes-Benz F1 W09: transformou Lewis Hamilton em pentacampeão mundial, vencendo 11 das 21 etapas de 2018