Técnico do Guarani projeta de quatro a cinco reforços para a disputa da Série B

11/04/2019 | 16:24



O Guarani segue se preparando para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e o técnico Vinícius Eutrópio espera por mais alguns reforços para fechar o elenco que vai disputar a competição nacional a partir do final deste mês.

"Precisamos de quatro a cinco jogadores. Aí sim teremos um suporte legal para preencher as lacunas e contar com todas as características que precisamos no elenco. Temos de ser cirúrgicos, não pode jogar dinheiro fora. Até por isso ainda não chegaram tantos reforços. O ideal seria que a maioria já estivesse conosco para trabalhar na pré-temporada, mas vamos seguindo com o que temos", avaliou o treinador.

Segundo a análise de Eutrópio, juntamente com a diretoria do clube, as prioridades são zagueiros, volantes e atacantes de velocidade pelas pontas. Além disso, o treinador também pretende promover jovens das categorias de base e dar mais oportunidades às pratas da casa. Até agora, o volante Felipe e o atacante Renan já foram integrados ao elenco profissional.

"Temos que ter paciência para não perder esses meninos. Não é só colocar em um jogo e ver no que vai dar. Existe uma preparação diferente para atletas da base e tudo deve ser feito a seu tempo", explicou.

Desde a eliminação para o Mirassol, no Troféu do Interior do Campeonato Paulista, no último dia 28, o Guarani segue em intertemporada para a disputa da Série B, que começa no próximo dia 26. A estreia do time de Campinas (SP) será no sábado, dia 27, quando recebe o Figueirense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.