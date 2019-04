Óbidos, em Portugal, celebra Festival do Chocolate

Redação



11/04/2019 | 16:18

Entre 25 de abril e 5 maio, o Festival do Chocolate de Óbidos vai agitar a charmosa vila medieval portuguesa. Localizada a uma hora de carro da capital Lisboa, o destino se prepara para receber os visitantes com uma programação especial e saborosa.

Festival do Chocolate de Óbidos

Esta será a 17ª edição do evento. Neste ano, o tema “esporte” pretende surpreender os participantes, principalmente com as esculturas monumentais, habilmente trabalhadas ao longo de vários meses pelos chocolatiers.

Todos os dias, haverá atividades para mostrar que é possível conciliar a prática esportiva, a saúde e o bem-estar com o consumo equilibrado de chocolate.

Haverá sessões de showcooking, workshops e cursos para profissionais da área da gastronomia. Durante o evento, os dias sempre vão terminar com uma chocoparty, com muita música, prova de vinhos e degustações de chocolates e coquetéis.

Crianças

Não são apenas os adultos que se divertem no festival. Os pequenos podem viver a experiência de fazer seu próprio chocolate pela primeira vez na Casa de Chocolate das Crianças, que oferece também atividades lúdicas e pedagógicas.

Entre os pontos altos do evento estão os concursos, como o “Chocolate do Ano”, o “Jovem Chocolatier” e o “Concurso Internacional das Receitas de Chocolate”.

Com pouco mais de 3 mil habitantes, Óbidos fica no topo de uma colina na região do Centro de Portugal, com suas casinhas brancas protegidas por imponentes muralhas, que proporcionam uma vista privilegiada do pôr do sol.

Maravilhas naturais

