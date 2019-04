11/04/2019 | 16:11



Rihanna apareceu mais uma vez pleníssima no novo teaser de Guava Island, filme que fez em parceria com Childish Gambino, nome de rapper do ator Donald Glover.

Donald avisou que o filme será exibido após sua apresentação no Coachella, no sábado, dia 13. No mesmo dia, a produção entra no ar na plataforma Amazon Prime.

Na trama, Childish vive um músico que quer fazer um festival em sua ilha natal. A história foi escrita por Stephen Glover, irmão de Donald.