Anitta abre o jogo sobre bissexualidade: - Roubava algumas pretendentes do meu irmão

11/04/2019 | 16:11



Anitta finalmente falou de forma mais aberta sobre a sua bissexualidade. Em entrevista ao site Shangay, a cantora contou o porquê decidiu revelar qual era a sua orientação sexual:

- A bissexualidade tem sido uma realidade para mim há muito tempo, mais de dez anos. Escolhi o jeito certo de compartilhá-la, porque não queria contar diretamente para a imprensa. Porque eles poderiam ter usado como eles queriam. A mídia está sempre procurando cliques e polêmicas, talvez eles a tivessem tratado de uma maneira que não fosse respeitosa. Eu queria contar isso com absoluta normalidade, porque é algo que qualquer um pode experimentar, e eu esperei pelo momento perfeito para fazê-lo. Agora estou em um lugar onde muitas pessoas me ouvem, e eu também queria aproveitar isso, para poder fazer a diferença. Meus pais e meu irmão sabem disso desde que eu tinha 13 ou 14 anos de idade, e todos ficam quietos, normalmente. Eu tive muita sorte com minha família; Não é que minha mãe ame esse fato, mas ela sempre me amou como eu sou, e ela me respeita. Meu irmão não se dava tão bem na adolescência, porque às vezes eu roubava algumas de suas pretendentes [risos].

Ela também falou sobre a capa de seu novo álbum, Kisses:

- Eu gosto, porque nessa capa eu vejo muitas coisas. Para começar, uma mulher independente que não precisa de mais ninguém, nem para beijar. E eu amo o formato do coração que forma as silhuetas das duas Anittas, o que mostra que o amor é acima de tudo. Ele também representa os diferentes tipos de beijos, porque dependendo de como você se parece, parecerá um tipo ou outro: o beijo de um amigo, um amor, um beijo para si mesmo no espelho porque você se ama e se admira... Também [pode ser visto como um beijo lésbico]. E quem vê assim, sente normalmente. É verdade que nunca tive um relacionamento duradouro com uma mulher... ou não me lembro. Vamos ver se agora alguém ofendido aparece dizendo que eu esqueci dela! [risos] Aqui eu não me importo de tratar essa questão [minha bissexualidade], mas é algo que eu nunca usei para promover meu trabalho. Eu só quero que as pessoas vejam que é normal; Eu sei que há pessoas que não têm coragem de dizer isso, mas eu não as julgo. Eu entendo que é difícil enfrentar.

Anitta ainda confessou que decidiu falar sobre a bissexualidade pelo que acontece com os LGBTQ+ no Brasil e no mundo:

- Não é algo que está acontecendo apenas no Brasil. Olha o que acontece em Brunei, onde você pode matar pessoas LGBT com pedras. Que triste! É por isso que é tão importante enviar mensagens de amor. Meus amigos gays no Brasil têm medo do que pode acontecer, mas sabemos que somos muito fortes.

A poderosa explicou que Banana, um de seus novos singles, tem duplo sentido - e que ela gosta de ser sarcástica sobre alguns temas:

- O que fazemos não é diferente do que os homens costumam fazer. E ninguém diz nada sobre os jogos deles com duplo sentido. Se eles podem, porque não posso eu? Por sorte, o mundo está mudando. Dez anos atrás, as mulheres não tinham tanta liberdade; Ainda há muito a ser feito, mas fizemos mudanças importantes e isso deve ser comemorado. Assim como dez anos atrás, a situação da comunidade LGBT era muito pior; Há também muito a conseguir, mas não podemos negar a evolução da sociedade.

Ela também falou que irá se aposentar muito em breve:

- Eu pararei daqui a alguns anos, uns cinco ou seis. Eu não quero continuar cantando a minha vida toda. Essa profissão cansa muito: muitas viagens, muita promoção... Eu não faço nenhum trabalho pela metade, eu coloco toda minha energia no que faço. Quero formar uma família, ter filhos... vou trabalhar como assessora, também sou empresária e no Brasil também me dedico a levar outros artistas. Então eu vou fortalecer essa parte.