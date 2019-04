‘Coração Latino’ tem diálogos com personalidades

Miriam Gimenes



12/04/2019 | 07:31



Um bom diálogo sempre chama a atenção. Tanto que o programa Coração Latino, realizado pelo Canal Brasil, estreia domingo, às 22h30, sua oitava edição. Liderado pelo jornalista, escritor e tradutor Eric Nepomuceno, trava diálogos profundos com personalidades fundamentais da cultura latino-americana.

Nesta edição, o foco será artistas brasileiros e argentinos, entre cineastas, atores e escritores das mais diversas influências e estilos. E, no primeiro episódio, estará o escritor, cantor e compositor Arnaldo Antunes, seus medos, sonhos recorrentes e o valor do silêncio no seu trabalho.

Também estão na lista de entrevistados do programa a imortal da Academia Brasileira de Letras Nélida Piñon, o multi-instrumentista Hermeto Paschoal, o cineasta argentino Santiago Mitre, entre outros.