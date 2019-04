Com urgência, Tiago Leifert interrompe programação para falar sobre possível expulsão no BBB 19

11/04/2019 | 15:11



Como você viu, Paula e Hariany protagonizaram uma briga feia na última festa do Big Brother Brasil 19, que aconteceu na noite de quarta-feira, dia 10. No meio da discussão, Hariany deu um empurrão em Paula, o que fez com que os internautas pedissem pela expulsão da participantes. Até então, a produção do programa não tinha se pronunciado sobre a polêmica - até que Tiago Leifert interrompeu a programação da Rede Globo na tarde desta quinta-feira, dia 11, para falar sobre o assunto.

Ao vivo, Tiago exibiu a briga que ainda não tinha sido mostrada na TV e afirmou que as imagens estão sob análise. A resposta sobre a possível expulsão de Hariany acontecerá ainda esta tarde. Vale lembrar que também pode existir a possibilidade da expulsão de Paula, já que parte do público considerou que ela forçou a amiga ao limite até que acontecesse o empurrão; isso sem contar na possibilidade de nenhuma das duas ser expulsa do jogo.

E aí, o que você acha que vai acontecer?