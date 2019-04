Pitty e Tulipa Ruiz são anunciados para o MECAInhotim 2019

11/04/2019 | 15:04



O festival MECAInhotim anunciou duas novas atrações para seu line-up: Pitty e Tulipa Ruiz se juntam aos já anunciados Gilberto Gil, Céu, Duda Beat, Castello Branco e MC Tha na escalação do evento, que ocorre nos dias 17, 18 e 19 de maio, em Brumadinho (Minas Gerais). A banda mineira Lamparina e a Primavera também estará no festival.

Ainda em abril, Pitty lança seu novo disco, Matriz, mas também deve tocar sucessos mais antigos. Tulipa fará seu show com a banda Pipoco das Galáxias, com canções dos seus quatro discos.

A banda Lamparina e a Primavera lançou Manda Dizer, seu disco de estreia, em 2018, misturando ritmos como axé, baião, mangue beat, funk, forró e maracatu.

Os coletivos Alta Fidelidade (MG), Rara (RJ) e Mareh (SP) também estão confirmados no evento. As entradas custam R$ 320, para os três dias de evento, no esquema de meia-entrada solidária (é necessário doar um livro em bom estado na portaria do evento). Os ingressos podem ser adquiridos no site mecainhotim.com.

A plataforma cultural MECA, que realiza o festival na cidade desde 2015 em parceria com o Instituto Inhotim, lançou e foi um dos primeiros doadores do fundo filantrópico PróBrumadinho. Segundo a organização, "o objetivo da iniciativa é arrecadar recursos que serão aplicados na região com foco em médio e longo prazo. Ainda serão desenvolvidas uma série de atividades em prol da comunidade de Brumadinho antes, durante e depois do festival".