BC: mercado mantém elevada preocupação com risco ligado à aprovação de reformas

11/04/2019 | 13:18



O Banco Central pontuou nesta quinta-feira, 11, por meio do Relatório de Estabilidade Financeira (REF), que o mercado bancário mantém elevada a "preocupação com os riscos relacionados à aprovação das medidas necessárias ao equilíbrio fiscal e à retomada do crescimento econômico". De acordo com o BC, porém, "as instituições permanecem confiantes na robustez e na capacidade de o sistema financeiro absorver choques".

No documento, o BC avaliou ainda que "o mercado de capitais desponta como importante fonte de financiamento para as empresas não financeiras". "Ao mesmo tempo, o crédito bancário livre volta a crescer."

Ao avaliar o risco de crédito, o BC citou que ele continua em declínio no caso das Pequenas e Médias Empresas (PME).

"O risco relacionado às grandes empresas, contudo, ainda permanece elevado: o índice de ativos problemáticos continua em ascensão, e os pedidos de recuperação judicial aumentaram ligeiramente", citou o BC.