Petrobras anuncia alta de 5,74% no preço do diesel a partir do dia 12

11/04/2019 | 13:10



A Petrobras manteve sem alteração o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para a sexta-feira, dia 12, em R$ 1,9354. A estatal anunciou, entretanto, alta de 5,74% no preço do diesel, para R$ 2,2662, conforme tabela disponível no site da empresa.

Em março de 2019, a Petrobras informou que os preços do diesel nas refinarias da companhia, que correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final, serão reajustados por períodos não inferiores a 15 dias.

Anteriormente, a empresa adotava uma política de mantê-los estáveis por curtos períodos de tempo de até sete dias.

Segundo a petroleira, ela continuará a utilizar mecanismos de proteção, como o hedge com o emprego de derivativos, cujo objetivo é preservar a rentabilidade de suas operações de refino.

Já o hedge da gasolina, que passou a ser adotado em setembro de 2018, permite à empresa manter os valores estáveis nas refinarias por também até 15 dias.